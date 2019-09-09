Reuters: британские консерваторы незначительно укрепят позиции на досрочных выборах

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Правящая в меньшинстве Консервативная партия Великобритании сможет лишь незначительно укрепить свои позиции в случае проведения внеочередных выборов в парламент страны. Как сообщил агентству Reuters бывший советник правительства, опрос, проведенный по заказу премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, свидетельствует о том, что тори получат меньше голосов, чем на досрочных выборах 2017 года.

"[Если бы выборы состоялись сейчас], мы получили бы около 295-300 мест в парламенте, - сказал агентству Джейсон Стайн, занимавший должность советника подавшего в субботу в отставку британского министра по делам труда и пенсий Эмбер Радд. - Даже не Даунинг-стрит, 10 вам неофициально подтвердят, что это будут очень трудные выборы. Там не ждут легких побед".

По итогам выборов 2017 года, на проведении которых настояла Тереза Мэй, занимавшая тогда премьерский пост, Консервативная партия получила 317 мест в парламенте, потеряв 13 мандатов. К настоящему моменту тори располагают лишь 288 голосами в Палате общин. Несколько депутатов покинули партию по собственной инициативе, а 21 законодатель был исключен из ее рядов на прошлой неделе из-за нарушения партийной дисциплины. Таким образом по итогам выборов тори могут рассчитывать лишь на небольшое усиление позиций, но не на восстановление утраченного большинства в 650-местной нижней палате парламента.

В теории консерваторы могли бы создать правящую коалицию или заручиться рабочим большинством в парламенте при поддержке Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, которая и сейчас является союзником тори, а также Партии Brexit Найджела Фаража.

По словам Стайна, результаты опроса, с которыми могли ознакомиться члены кабмина, свидетельствуют о том, что консерваторы потеряют депутатские мандаты в Лондоне, Шотландии и на юго-западе Англии. При этом ранее британские политические аналитики говорили о том, что партия, которую в июле возглавил евроскептик Борис Джонсон, может укрепить свои позиции на севере Англии.

Вопрос о проведении досрочных выборов 15 октября будет в понедельник во второй раз поднят правительством в Палате общин. На прошлой неделе британские законодатели уже отклонили данную инициативу, которую должны поддержать не менее двух третьих от общего числа парламентариев. Лейбористская партия вместе с другими оппозиционными политическими силами не согласна поддерживать досрочные выборы до 31 октября. Они хотят сначала убедиться в том, что премьер-министр Джонсон обратится к ЕС с просьбой об отсрочке Brexit и получит согласие ЕС, а только потом намерены дать согласие на выборы.