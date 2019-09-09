Лондон и Дублин заявили, что согласовали позиции в некоторых вопросах Brexit

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Лондон и Дублин смогли согласовать позиции по некоторым вопросам, касающимся предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник канцелярией британского премьера на Даунинг-стрит, 10 по итогам его встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром.

"При том, что стороны признали, что переговоры находятся на ранней стадии, были согласованы общие позиции в некоторых вопросах, хотя остаются и существенные расхождения, - говорится в документе. - Соединенное Королевство и Ирландия стремятся к тому, чтобы добиться заключения соглашения [о Brexit] между Европейским союзом и Соединенным Королевством".

На Даунинг-стрит также отметили, что переговоры двух лидеров проходили в "положительном и конструктивном" ключе и позволили сторонам лучше понять друг друга.

Ранее в понедельник на совместной пресс-конференции Джонсон и Варадкар заявили о том, что верят в возможность заключения сделки между Лондоном и Брюсселем. Глава ирландского правительства подчеркнул, что готов выслушать любые предложения Джонсона, однако настаивает на применении режима "бэкстоп", который призван не допустить появления жесткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией после Brexit. Одним из главных требований Лондона, напротив, является исключение положений о "бэкстопе" из соглашения с ЕС, однако, по словам Варадкара, четко прописанные и юридически обязывающие договоренности, касающиеся "бэкстопа", нельзя заменять "простыми обещаниями".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о режиме "бэкстоп". Он должен создать условия для временного сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке после Brexit, однако с точки зрения Лондона подобная ситуация создаст угрозу целостности королевства.