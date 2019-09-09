Сенатор США подчеркнул важность диалога с Россией с целью недопущения новой холодной войны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам и России важно поддерживать тесные контакты и вести открытый диалог, иначе отношения могут рухнуть до уровня холодной войны. Об этом заявил в интервью ТАСС американский сенатор Майкл Ли по итогам визита в РФ.

"Я считаю очень важным поддерживать тесные контакты и открытый диалог между нашими странами. В противном случае они снова рухнут на тот уровень, который был в прошлом, когда не было почти никакого взаимодействия", - сказал сенатор, добавив, что обе стороны могут извлечь значительную выгоду от диалога.

Ли указал, что американо-российские отношения за последние годы пережили встряску. "Я дитя холодной войны, результатом которой стала возникшая между нашими странами пропасть, которая гораздо шире и глубже, чем Атлантический океан. Но был и период, когда наши страны очень сблизились. Именно тогда наш торговый обмен значительно вырос", - сказал сенатор.

Он рассказал, что его всегда привлекала Россия. "Это моя первая поездка в Россию, но я мечтал об этом долгие годы, с юности. Моя жена Шерон, между прочим, училась в Новосибирском университете и в Москве. Ей очень понравилось в России, она узнала людей, полюбила культуру, богатую историю и традиции", - поделился Ли, добавив, что это также подпитывало его любопытство.

По словам сенатора, ему всегда есть чему поучиться у посла США в России Джона Хантсмана. "Уже 8,5 года я проработал в Сенате, а мой бывший работодатель, бывший губернатор, а теперь посол Джон Хантсман вот уже два года является главой диппредставительства США в России. И я понял, что я просто обязан сюда приехать, пока он тут", - сказал сенатор, отметив, что Хантсман всегда был ему товарищем, наставником и другом. "Каждый раз, когда я провожу с ним время, я чему-то учусь, а сейчас это особенно важно", - добавил Ли.