WSJ: демонстранты в Гонконге призывают Конгресс США принять антикитайский закон

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Участники массовых акций протеста в Гонконге добиваются поддержки со стороны США и, в частности, призывают Конгресс США принять закон о санкциях в отношении официальных лиц КНР и Гонконга. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal , отметив при этом, что демонстранты "обратились с прямым призывом к США оказать поддержку".

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"Многие из участников акций протеста призывали американских законодателей принять Закон о правах человека и демократии в Гонконге (Hong Kong Human Rights and Democracy Act), который предусматривает введение санкций в отношении официальных лиц из Гонконга и Китая, причастных к нарушению основных прав человека в городе", - отмечается в статье.

Законопроект, представленный на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США в июне нынешнего года конгрессменом Кристофером Смитом (республиканцем от штата Нью-Джерси), направлен в комитет по иностранным делам, юридический и финансовый комитет. Соавторами этой инициативы выступили еще 20 законодателей. Законопроект аналогичного содержания направили в Сенат Конгресса США сенатор от штата Флорида Марко Рубио и сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. В случае его принятия в отношении официальных лиц Китая и Гонконга, обвиненных в нарушениях прав человека, могут быть применены такие меры, как замораживание активов в США и запрет на выдачу виз.

Массовые акции в Гонконге продолжаются уже три месяца. Глава гонконгской администрации Кэрри Лам 4 сентября согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.