МВД Абхазии разблокировало территорию вокруг ЦИК после объявления итогов выборов

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Абхазии разблокировало территорию вокруг Центризбиркома после объявления окончательных итогов второго тура президентских выборов. Об этом сообщил ТАСС министр внутренних дел Гарри Аршба.

"Правоохранительные органы после оглашения окончательных итогов выборов президента в понедельник вечером сняли охрану здания Центризбиркома и прилегающей к нему территории. Временно ограниченное движение автотранспорта по улице Конфедератов, проходящей перед зданием ЦИК, восстановлено", - сказал министр. По его словам, несколько сотрудников милиции дежурят в здании ЦИК, а в целом милиция перешла на обычный режим несения службы.

Глава МВД сообщил, что ситуация в республике спокойная, без происшествий.

В понедельник вечером ЦИК Абхазии огласил окончательные итоги прошедшего в воскресенье второго тура выборов президента, в которых победителем признан действующий президент Рауль Хаджимба.