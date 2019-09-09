Палата общин обязала правительство обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Палата общин обязала британский кабмин 11 сентября обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit, а также переписку, посвященную подготовке правительства к прекращению работы парламента. Требование покинувшего правящую Консервативную партию депутата Доминика Грива в ходе состоявшегося в понедельник голосования поддержали 311 законодателей, против выступили 302.

Парламентская оппозиция подозревает, что руководство страны утаивает важную информацию, касающуюся возможных последствий Brexit без сделки с Брюсселем. Официальная публикация кризисного плана Yellowhammer, разработанного на случай наихудшего возможного сценария "жесткого" Brexit, может отразиться на популярности правительства в преддверии внеочередных выборов в Палату общин, а также снизить шансы на то, что премьер-министр Борис Джонсон решится осуществить Brexit без сделки.

Кроме того, Джонсона пытаются уличить в прямом обмане. Ранее глава правительства заявлял, что его решение с 9 сентября приостановить работу парламента на целых пять недель вместо одной перед началом новой парламентской сессии не является попыткой помешать депутатам заблокировать возможность "жесткого" Brexit. Оппозиция требует раскрыть содержание рабочей переписки советников правительства, парламентских чиновников, а также главы пресс-службы Джонсона, чтобы доказать, что премьер-министр говорил неправду.

Требования распространяются на сообщения, касающиеся процедуры так называемой пророгации парламента, которые 9 названных Гривом человек с 23 июля отправляли членам правительства Джонсона или получали от них. Это "как формальная, так и неформальная переписка в письменной или электронной форме, включая, кроме прочего, сообщения, отправленные через сервисы WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook messenger, личные учетные записи электронной почты, как защищенные, так и не защищенные шифрованием, текстовые сообщения и сообщения iMessage, а также данные об использовании рабочих и личных мобильных телефонов".

Представители правительства уже заявили о том, что подобные требования являются нарушением действующих законов о защите личных информации, а также положений Европейской конвенции по правам человека. Как отмечают британские политические комментаторы, существует возможность того, что правительство найдет способ обойти требования парламента, сославшись, например, на то, что не может обязать советников правительства раскрывать тайну переписки. Кроме того, у кабмина есть возможность существенно затянуть процедуру раскрытия запрошенной информации, учитывая, что в понедельник вечером парламент прекратит работу до 14 октября.