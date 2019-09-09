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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: запущенные КНДР ракеты не представляли угрозы для Японии

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе Северной Кореи

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Две неопознанные ракеты, запущенные во вторник КНДР в сторону Японского моря, не достигли исключительной экономической зоны Японии и не представляли никакой угрозы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"У нас нет информации о том, что баллистические ракеты долетели до нашей исключительной экономической зоны. Никакой прямой угрозы не было", - приводит агентство слова правительственного источника.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. Более подробных данных пока не приводится.

КНДР в последние месяцы регулярно осуществляет ракетные пуски в сторону Японского моря. По данным японских и южнокорейских военных, обычно речь идет об испытаниях баллистических ракет малой дальности.

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