Британские депутаты во второй раз отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Палата общин во второй раз отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент страны. В ходе голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, инициативу главы правительства поддержали 293 законодаталя, что значительно меньше требуемого. Против выступили 46 депутатов.

Для того, чтобы назначить внеочередные выборы, правительство должно было заручиться поддержкой 434 депутатов - двух третьих от всего состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции. Однако Лейбористская партия, которую поддержали другие оппозиционные силы, заявила о намерении поддержать досрочные выборы лишь после того, как Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего премьер делать не намерен.

Как заявил во вторник в Палате общин Джонсон, работа парламента приостановлена в ночь на вторник до 14 октября по решению правительства страны.

"Теперь палата прекратит свою работу и возобновит ее после тронной речи королевы 14 октября", - сказал он.

Джонсон обратился к королеве Елизавете II за разрешением остановить работу парламента на пять недель еще в конце прошлого месяца. 28 августа Ее Величество одобрила полученный запрос. Политические аналитики и противники Джонсона считают данный шаг попыткой помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Сам Джонсон отвергает подобные утверждения, однако оппозиция пытается уличить его во лжи.

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