В Сеуле заявили, что запущенные Пхеньяном снаряды пролетели 330 км

СЕУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Два неопознанных снаряда, запущенных утром во вторник КНДР, пролетели 330 км. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

По его данным, неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. Об их типе и скорости данных пока нет.

Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, вооруженные силы Южной Кореи "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.