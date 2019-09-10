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Ситуация на Корейском полуострове

В Сеуле заявили, что запущенные Пхеньяном снаряды пролетели 330 км

Об их типе и скорости данных пока нет

СЕУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Два неопознанных снаряда, запущенных утром во вторник КНДР, пролетели 330 км. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

По его данным, неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. Об их типе и скорости данных пока нет.

Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, вооруженные силы Южной Кореи "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.

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Ситуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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