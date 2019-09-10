Названы кураторы обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что внутри Украины были силы, которые не поддерживали взаимное освобождение групп граждан, ранее арестованных или осужденных на территории России и Украины. Об этом омбудсмен заявила во вторник в интервью РБК , добавив, что процесс достижения договоренности относительно формулы обмена "35 на 35" был "очень сложным".

"Безусловно, были силы, в том числе внутри Украины, которые не поддерживали такое освобождение. Но президент Зеленский принял все меры к тому, чтобы оно состоялось", - сказала она.

Денисова отметила, что вопрос количества лиц, подлежащих обмену, решался Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским: "Президенты двух стран вышли на такие цифры, и поэтому в списках стало по 35 человек. Это был процесс очень сложный, но в результате были достигнуты договоренности на 35 человек". По ее словам, указы президента Украины о помиловании российских граждан не будут опубликованы, так как являются секретными. "Они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", - пояснила она.

Омбудсмен Украины также уточнила, в ходе телефонного разговора лидеров РФ и Украины, состоявшегося 7 августа, были определены лица, курировавшие обменный процесс. "Были сформированы рабочие группы с каждой стороны, назначены ответственные: с украинской стороны - [помощник президента Андрей] Ермак, с российской - [заместитель председателя правительства Дмитрий] Козак", - сказала Денисова.

Отвечая на вопрос, находятся ли на территории России граждане Украины, в возвращении которых заинтересован Киев, Денисова сказала: "Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан".

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений