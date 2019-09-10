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Brexit

Джонсон считает возможной сделку с ЕС, но не исключает "жесткого" Brexit

Британский премьер заявил, что скорейшего завершения выхода страны из Евросоюза "хотят многие" люди в стране и в Брюсселе

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что Лондон может улучшить нынешнее соглашение с Брюсселем, и королевство покинет Евросоюз в установленный срок, до 31 октября, однако не исключил возможности Brexit без сделки.

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"Многие хотят, чтобы это дело было завершено, как британцы, так и люди в Брюсселе и наши друзья и партнеры в ЕС. Это длится уже три месяца. Мы работаем очень напряженно над тем, чтобы достичь сделки, я думаю, что мы достигнем сделки, но если это будет абсолютно необходимо, мы покинем ЕС без сделки", - сказал британский премьер во вторник в прямом эфире телеканала Sky News.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако, депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

Палата общин добилась принятия закона, согласно которому правительство обязано запросить у Брюсселя трехмесячной отсрочки Brexit, если к 19 октября сторонам не удастся согласовать улучшенную сделку.

Выйти из ЕС в срок при любых обстоятельствах

Несмотря на принятый закон, у премьера есть несколько вариантов добиться своей цели. Один из них - проигнорировать закон, запрещающий Brexit без соглашения, что повлечет за собой длительные судебные тяжбы, а "развод" без сделки произойдет автоматически 31 октября. При этом Джонсон за такой саботаж может получить тюремный срок.

Еще один вариант - объявить о чрезвычайном положении и, пользуясь расширенными полномочиями, отменить действие данного закона. Как отмечает газета The Times, такой ход будет сразу заблокирован судебными исками, которые будут оспаривать необходимость введения режима чрезвычайного положения в стране.

Самый реалистичный выход для премьера - убедить Евросоюз в том, что тот не должен давать стране новую отсрочку. Для этого он вместе с официальным запросом правительства может направить в Брюссель письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из Евросоюза с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года. Есть и другой способ заблокировать отсрочку через Евросоюз - уговорить одну из стран наложить вето в ходе голосования в ЕС.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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