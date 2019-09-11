Сенатор США подтвердил, что Конгресс восстановит помощь Украине, если Трамп ее отменит

ТАСС, 11 сентября. Конгресс США намерен восстановить предоставление Украине финансовой помощи в размере $250 млн в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение о ее блокировке. Об этом, как в среду передает агентство Reuters , заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с Крисом Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) по итогам их поездки по в Украину, Сербию и Косово.

"Если он [президент США Дональд Трамп] решит не тратить эти деньги (на помощь Украине - прим. ТАСС), то я действительно полностью уверен, что Конгресс на двухпартийной основе распорядится их выделить", - сказал Джонсон. По словам сенатора, перед его поездкой по странам Европы Трамп в личном разговоре выразил мнение, что предоставлять помощь Украине должны европейские страны в связи с тем, что Киев является их непосредственным соседом.

В свою очередь Мерфи отметил, что официальные лица Украины не понимают причин отказа Соединенных Штатов в предоставлении им финансовой помощи и затрагивали данный вопрос на всех встречах с американскими законодателями.

"Несмотря на то, что президент [США Дональд Трамп] делает, Конгресс США с вами", - заключил Джонсон.

5 сентября Джонсон уже заявлял, что США предоставят Украине финансовую поддержку в сфере безопасности в 2020 году, если в 2019 году не будет осуществлена предусмотренная Конгрессом выплата $250 млн.

Рон Джонсон входит в число сенаторов, которые представляют так называемый "Кокус по Украине" (объединение законодателей по интересам - прим. ТАСС). 3 сентября они направили в администрацию США письмо с призывом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. По мнению законодателей, данная помощь "критически важна для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных".

Помощь США Украине

Ранее телекомпания CNN сообщила, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление военной помощи Украине в размере $250 млн, однако окончательное решение еще не принято. По данным телекомпании, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможности такого шага. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.

5 сентября сенаторы США Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) и Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главами силовых структур Украины.