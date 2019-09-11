Конгрессмен призвал начать расследование в отношении CNN из-за сообщений о шпионе ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей США, республиканец от штата Джорджия Даг Коллинз считает необходимым провести расследование в отношении телекомпании CNN из-за публикации сообщения о вывозе из России бывшего агента ЦРУ. Таким мнением он поделился во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Говорить об этом сейчас, выставляя все в таком свете, что ЦРУ приходится выходить и реагировать на это - вот, что вызывает настороженность, - считает Коллинз. - Мне действительно интересно, чью сторону занимает CNN".

"Я думаю, что это проблема, по которой нужно провести расследование. Учитывая то, что ЦРУ вынуждено отвечать таким образом, я думаю, необходимо заняться этим", - подчеркнул он в ответ на вопрос ведущих. Его спросили о том, что он думает относительно сообщения CNN о вывозе агента ЦРУ с территории России и реакции на это американской разведки.

В понедельник телекомпания CNN выступила с утверждением о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Си-эн-эн не назвала агента по имени, лишь указав, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". По версии газеты The New York Times, этот агент занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". ЦРУ и Белый дом откликнулись на репортаж телеканала заявлением, в котором говорилось, что распространенные Си-эн-эн сведения неточны. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей, не поясняя, кого именно она имеет в виду.

Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента России, в прошлом работавшем в посольстве в США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.