Эксперты: раскрытие информации об агенте в России направлено против Трампа

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Информация о вывозе ЦРУ в 2017 году своего агента из России была обнародована с целью навредить президенту США Дональду Трампу, считают бывшие и действующие сотрудники американских спецслужб. Их мнения привела в среду газета The Washington Times .

Ныне работающие в разведструктурах источники издания опасаются, что появившиеся в СМИ утечки могут отразиться на будущих операциях спецслужб. "Главная цель тех, кто обнародовал эту информацию, - навредить президенту", - сказал один из собеседников. В понедельник телекомпания CNN со ссылкой на осведомленное лицо сообщила, что решение о вывозе шпиона было продиктовано, в частности, озабоченностью по поводу того, что Трамп и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией.

По мнению экс-главы московской резидентуры ЦРУ Дэниэла Хоффмана, такую ситуацию сложно себе представить. "Если это правда, то те люди, кем бы они ни были, должны устыдиться. Вокруг истории много непроверенных спекуляций, - сказал он. - Опасность состоит в том, что таким образом раскрываются наши методы сбора разведанных и источники".

С Хоффманом согласен бывший оперативный сотрудник Стефан Слик: "Причастные к операции не должны были это разглашать, а остальные не имеют права спекулировать".

В свою очередь офицер в отставке Сил специальных операций США Дэвид Максвелл охарактеризовал действия информаторов как "нарушающие закон и непатриотичные".