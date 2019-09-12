Полиция Гонконга запретила проведение антиправительственного митинга 15 сентября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 сентября. /ТАСС/. Гонконгская полиция не одобрила заявку оппозиционных сил на проведение крупного антиправительственного митинга на острове в воскресенье, 15 сентября. Об этом в четверг сообщает радиостанция RTHK .

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Организация "Гражданский фронт за права человека" намеревалась созвать масштабное шествие от района Козуэй-бэй до делового центра города. Решение о запрете мероприятия мотивировано соображениями общественной безопасности с учетом беспорядков, которыми сопровождались аналогичные акции прежде.

Поясняя свое решение, правоохранительные органы отметили, что у них есть все основания опасаться, что радикальные группы сойдут с маршрута, начнут блокировать дороги, устраивать поджоги и акты вандализма. В то же время полиция будет готовиться к тому, что многие демонстранты выйдут на улицы, несмотря на запрет.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. В минувшие выходные они вновь учинили погромы на некоторых станциях метро.