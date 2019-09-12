Съемочную группу национального ТВ Сербии пропустили в Косово после 25 часов ожидания

БЕЛГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Съемочную группу национального телевидения Сербии РТС пропустили территорию автономного сербского края Косово и Метохия после 25-часового ожидания на границе. Об этом сообщил телеканал в четверг.

Отмечается, что ожидание журналистов на административной линии с непризнанным Косово составило более суток, хотя все необходимые документы были поданы заранее.

Ожидалось, что 12 сентября из Косовска-Митровицы будет транслироваться прямой эфир концерта в честь 95-летия Радио Белграда. Однако съемочная группа была задержана на КПП "Ярине" косовской полицией. В связи с этим РТС заявил протест косовским властям, ответственным за процедуру прохода административных пунктов.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран, Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС из 28.