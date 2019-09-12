Минфин США признал, что Гапонцев не должен был быть включен в "кремлевский список"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США признало, что ученый и предприниматель Валентин Гапонцев не является так называемым российским олигархом и не должен был быть включен в "кремлевский список". Это следует из письма, направленного Минфином Гапонцеву, которое было опубликовано в среду на сайте возглавляемой бизнесменом компании IPG Photonics.

"Министерство финансов считает, что если бы ему пришлось сегодня составлять незасекреченный доклад, то Валентин Гапонцев не был бы включен в число олигархов в Российской Федерации, упомянутых в разделе 241 закона CAATSA ["О противодействии противникам Америки посредством санкций"]. Таким образом, доктор Гапонцев не является олигархом в Российской Федерации по разделу 241 CAATSA. Мнение Минфина основано на информации, которой у нас не было на момент предоставления доклада Конгрессу <...> Любое упоминание Валентина Гапонцева в незасекреченной части доклада не отражает какое-либо заключение Минфина относительно соблюдения американского законодательства, в том числе касающегося санкций в отношении России или ее олигархов", - говорится в документе.

Как отмечается в пресс-релизе IPG Photonics, в ходе судебных слушаний американские власти признали, что при составлении списка министерство финансов основывалось на публикации журнала Forbes за 2017 год.

Ранее Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение об урегулировании спора. Стороны попросили суд до 11 сентября 2022 года остановить производство по их делу. По истечении этого времени при отсутствии возражений от истца или ответчика дело предлагается полностью закрыть. При этом каждая из сторон обязуется самостоятельно оплатить все издержки, связанные с судебным процессом. На просьбу ТАСС предоставить подробности о деталях соглашения, а также уточнить, будет ли имя Гапонцева официально удалено из списка, представители сторон пока не ответили.

Гапонцев, имеющий также американское гражданство, подал ранее иск к Министерству финансов США, протестуя против включения в "кремлевский список", содержащий имена 114 должностных лиц России и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, которых в документе называют "олигархами", близкими, по утверждению Вашингтона, к руководству в Москве.

О Гапонцеве и его иске

Гапонцев - советский и российский физик и предприниматель, лауреат Государственной премии в области науки и технологий за 2010 год (за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной связи). Он является кандидатом физико-математических наук, заведующим кафедрой фотоники МФТИ, генеральным директором компании "Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс", а также основателем и председателем совета директоров американской IPG Photonics.

С 2008 года Гапонцев, ставший благодаря своим разработкам и предпринимательской деятельности миллиардером, имеет гражданство не только России, но и США. Газета The Wall Street Journal включила его по итогам 2018 года в свой список руководителей частных американских компаний с самым высоким вознаграждением.

Министерство финансов США внесло Гапонцева в обнародованный 29 января 2018 года "кремлевский список". Этот перечень не является санкционным - на его фигурантов не распространяются какие-либо ограничения или запреты. Тем не менее считается, что документ представляет собой сигнал для их бизнес-партнеров, указывающий, что взаимодействие с ними связано с высокими рисками, так как создает фактические основания для возможного введения санкций в будущем. Список также содержит секретное приложение с "дополнительной информацией".

В декабре 2018 года Гапонцев оспорил в американском суде внесение в перечень как необоснованное, подав иск к Минфину США и руководителю этого ведомства Стивену Мнучину.