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В армии Индии заявили о готовности к действиям в подконтрольном Пакистану Кашмире

Окончательное решение о применении силы остается за правительством, отметил начальник штаба сухопутных сил

ТАСС, 12 сентября. Вооруженные Силы Индии готовы к действиям в Кашмире, однако соответствующее решение должно принять индийское правительство. Об этом в четверг сообщил Начальник штаба индийских сухопутных сил, генерал Бипин Рават.

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5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

"Армия всегда находится в состоянии боеготовности", - заявил газете Times of India Рават. Однако, по его словам, окончательное "решение [о применении силы] остается за правительством Индии".

Он также подчеркнул, что "упразднение штата Джамму и Кашмир позволит интегрировать регион с Индией, что пойдет на пользу самим жителям региона".

Теги
ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликтаВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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