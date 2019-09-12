Нетаньяху заявил, что ценит взаимодействие военных России и Израиля

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает очень важным сотрудничество между военными России и Израиля.

"Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", - обратился израильский премьер к президенту РФ Владимиру Путину на переговорах в Сочи.

По его мнению, согласование между военными двух стран "всегда очень важно". "Это важно всегда, но это особенно важно в это время, потому что в последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас", - подчеркнул он.

"Мы не готовы мириться с этой угрозой", - отметил Нетаньяху, добавив, что данную тему намерен обсудить на нынешних переговорах. Нетаньяху также считает, что укрепление связей между двумя странами - результат и "очень взвешенной взаимной политики" руководства РФ и Израиля.