Мадуро рассказал о подготовке в Колумбии 10 планов покушения на него

КАРАКАС, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что противники ведут подготовку к его устранению, находясь в Колумбии.

"Североамериканский империализм и президент Колумбии Иван Дуке хотят убить меня, - цитирует в четверг Венесуэльское агентство новостей лидера Боливарианской Республики, который выступал в штате Португеса. - В Колумбии готовят 10 планов, чтобы убить меня".

Глава южноамериканской страны также заявил, что рассчитывает прожить 100 лет благодаря защите со стороны высших сил и народа Венесуэлы. Мадуро добавил, что Каракас располагает доказательствами наличия планов подготовки покушений и намерен предъявить их международному сообществу.

На минувшей неделе президент Венесуэлы объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии" со стороны соседней страны. Колумбийская газета El Tiempo со ссылкой на источник в правительстве 10 сентября сообщила, что Богота не намерена наращивать воинский контингент на границе с Венесуэлой на время учений.

Покушение на Мадуро

Попытка убить главу Венесуэлы при помощи беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа 2018 года. Президент и члены высшего руководства южноамериканской страны остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.