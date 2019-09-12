Трамп заявил, что занимает очень жесткую позицию по Венесуэле и Кубе

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что занимает крайне жесткую позицию в отношении Венесуэлы и Кубы.

"Мое отношение к Венесуэле очень жесткое и, честно говоря, мое отношение к Кубе тоже очень жесткое. В какой-то степени они связаны между собой, поскольку Куба все время предоставляла Венесуэле возможность делать то, что она делает. Честно говоря, сейчас этому приходит конец. Венесуэла в свою очередь также помогала Кубе за счет нефти, и это во многом тоже сейчас заканчивается", - заявил американский лидер в четверг журналистам на Южной лужайке Белого дома.

"Мы сейчас занимаемся Венесуэлой, это будет очень интересный период", - добавил президент США.

Ранее Трамп писал в своем Twitter, что отправленный им в отставку помощник по национальной безопасности Джон Болтон сдерживал его от более жесткой политики в отношении Венесуэлы и Кубы.