Демократы на дебатах в Хьюстоне затронули вопросы здравоохранения и торговли оружием

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Проблемы контроля за оборотом оружия, медицинского страхования, глобальных климатических изменений, а также вопросы торговли с КНР и политики в Афганистане были в центре внимания участников третьих общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии, которые прошли в четверг в Хьюстоне (штат Техас).

С первых минут теледебатов в диалог с Джо Байденом по вопросу о реформе системы медицинского страхования вступил явный аутсайдер - бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро. Он обвинил Байдена в том, что тот "забывает все то, что он говорил две минуты назад" о системе финансирования системы медицинского страхования, намекая на возраст 76-летнего Байдена, а себя представил в роли "верного последователя идей президента Барака Обамы". "Обама был бы удивлен", - отреагировал на это Байден.

Семеро других участников дебатов такой популярностью похвалиться не могут: у сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис уровень поддержки среди потенциальных избирателей - 8%, у мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа - 6%, у бывшего члена Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурка - 5%, у сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, бывшего министра жилищного строительства и городского развития США Джулиана Кастро и бизнесмена Эндрю Янга - по 2%.

Из внешнеполитических проблем наибольшее внимание участники дебатов уделили переговорам с КНР по вопросам торговли, причем все они настаивали на выдвижении условий для дискуссий с Пекином. Сенатор Эми Клобушар предупредила, что если нынешняя политика администрации Трампа в области международной торговли будет продолжена, то "это нанесет ущерб стране". "Трамп превратил нашу торговую политику в посмешище для всех, - заявила она. - Нам нужно вернуться за стол переговоров с Китаем".

Затронув тему регулирования торговли огнестрельным оружием после недавних инцидентов со стрельбой в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо), сенатор Элизабет Уоррен подчеркнула, что в стране "царит атмосфера насилия с использованием огнестрельного оружия". "Мы можем и должны решить эту проблему, - подчеркнула она, - поскольку 90% американцев поддерживают идею проведения тщательных проверок перед продажей оружия и выступают за то, чтобы автоматическое оружие исчезло с улиц городов". Причиной того, что существующие меры по контролю за оборотом оружием не дают результата, она назвала влияние оружейного лобби. "Мы должны предпринять действия в отношении компаний, производящих оружие", - заявила она, не уточнив при этом, какие конкретные шаги предлагает.

"Из-за таких вот нападок иногда не хочется смотреть дебаты", - заметил в свою очередь мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж, а сенатор Эми Клобушар призвала участников дискуссии воздержаться от чрезмерно резких выпадов, напомнив, что "дом, в котором царят раздоры, не устоит". Бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк призвал сосредоточиться на критике президента США Дональда Трампа, который, по его словам, "представляет реальную угрозу для Америки".

По мнению сенатора Элизабет Уоррен, за столом переговоров с Китаем по торговым вопросам "должны быть и представители малого бизнеса и представители правозащитных организаций". Эту тему продолжил Джулиан Кастро, подчеркнувший, что в отношениях с Китаем США должны активно поднимать тему соблюдения прав человека. В свою очередь Пит Буттеджадж обвинил администрацию Трампа в отсутствии стратегии на переговорах с Китаем, заявив, что "это еще одно невыполненное Трампом обещание" и что неспособность администрации выполнять обещания "приведет к серьезным последствиям". Сенатор Камала Харрис напомнила о том, что США "заинтересованы в партнерстве с Китаем по вопросам, касающимся Северной Кореи", заметив при этом, что на торговых переговорах с КНР Трамп, "если посмотреть за кулисы, то не так уж и велик".

Затронув политику США в Афганистане, сенатор Элизабет Уоррен выразила уверенность в том, что американский контингент в Афганистане "не может решать те проблемы, которые стоят перед этой страной". Решение афганской проблемы, по ее мнению, возможно только через взаимодействие США со всеми союзниками в Европе и в Азии. Она особо подчеркнула, что "внешняя политика США должна быть прежде всего нацелена на то, чтобы обеспечивать безопасность американцев".

С жестким заявлением по Венесуэле выступил сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который потребовал не сравнивать тот "демократический социализм", за который выступает он, с ситуацией в латиноамериканской стране. "Мы нуждаемся в международном и региональном взаимодействии для того, чтобы добиться свободных выборов в Венесуэле, которые позволят народу этой страны определить свое будущее", - заявил он, назвав президента Венесуэлы "тираном".

На дебатах был поднят и вопрос о глобальных климатических изменениях. Сенатор Камала Харрис подчеркнула, что "эта проблема была создана человеком и человеком должна быть решена". В этой связи Пит Буттеджадж напомнил о том, что президент Трамп фактически устранился от обсуждения проблемы глобальных климатических изменений на недавнем саммите G7. "На заседании, посвященном проблеме климата, место США пустовало, хотя именно в решении этой проблемы необходимо американское лидерство", - заявил он.

Выступление Байдена прервали

В самом конце трехчасовых теледебатов, когда бывший вице-президент Джо Байден рассуждал о том, с какими проблемами ему приходилось столкнуться ранее, в зале неожиданно раздались громкие неразборчивые выкрики. Нарушителей порядка вывели из зала, а Байден продолжил рассуждать о том, что "видит свою цель в постоянном участии в политической жизни". "Я никогда не считал серьезными какие-то свои профессиональные неудачи", - заявил он.

В этой связи газета The New York Times отметила, что в случае победы на выборах 2020 года Байден, которому сейчас 76 лет, стал бы самым возрастным президентом в истории США. Кроме того, с точки зрения журналистов издания, во время предвыборных поездок "он редко углубляется в конкретику, предпочитая обсуждать американские ценности и опасности, связанные с пребыванием Трампа на посту президента". Тем не менее, обращает внимание газета, многие потенциальные избиратели-демократы уверены в том, что именно Байден с его центристской программой мог бы стать наиболее опасным для Дональда Трампа соперником на выборах в ноябре 2020 года.

Со своей стороны интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам, подчеркнул, что нынешние теледебаты и те, которые предстоят в октябре, могут определить весь дальнейший ход предвыборной кампании политика. "Как представляется, если Байден успешно проведет и дебаты в октябре, не утратив поддержки своих сторонников, то его соперникам в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии просто не останется поводов для критики, - отметил Elections Central. - Да, он допускает промахи, но он давно привык к критическим выпадам в свой адрес".

Еще девять раундов

Помимо нынешних теледебатов, Национальный комитет Демократической партии намерен провести аналогичные мероприятия еще трижды до конца текущего года и шесть раз - в период с января по апрель 2020-го. В намеченной на 15 октября четвертой встрече претендентов на пост главы государства, возможно, примет участие миллиардер Том Стейер, сумевший заручиться необходимым уровнем поддержки избирателей в 2% уже после формирования состава участников дебатов в Хьюстоне.

Цикл из 12 теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет официально дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.