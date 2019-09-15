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Brexit

Джонсон сравнил покидающую ЕС Британию с вырывающимся из оков Халком

Как отметил британский премьер-министр, "чем больше Халк злится, тем сильнее он становится"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Duncan McGlynn/Getty Images
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Duncan McGlynn/Getty Images

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал необычную метафору, сравнив Соединенное Королевство с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком. В интервью воскресной газете Sunday Mirror он сказал, что его страна разорвет оковы Евросоюза подобно разъяренному зеленокожему чудищу - альтер эго робкого профессора Брюса Беннера.

Невероятный Халк

"Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится. Беннера можно заковать в кандалы, но он из них вырвется, если его спровоцировать, - сказал глава британского правительства. - Халку всегда удавалось вернуться на свободу, как бы крепко и надежно он ни казался связан, и в случае нашей страны это тоже так. Мы покинем ЕС 31 октября и со всем этим покончим".

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Как пишет газета, Джонсон также подтвердил, что не собирается подчиняться принятому британским парламентом закону, который обязывает правительство просить ЕС о новой отсрочке Brexit, если к 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся об условиях предстоящего "развода". При этом премьер выразил уверенность, что до этого не дойдет, так как он рассчитывает достичь договоренности с ЕС на саммите сообщества, который состоится 17-18 октября. В понедельник он проведет встречу с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, чтобы обсудить политические аспекты возможного соглашения сторон.

Вера в успех

"Думаю, что у нас получится. Я буду говорить с Юнкером о том, как мы этого добьемся. Я уверен в успехе", - сказал Джонсон, по словам которого ЕС и Великобритания близки к решению спорного вопроса об ирландской границе, являющегося главным препятствием на пути к заключению сделки. Глава кабинета также подчеркнул, что в европейских столицах больше не настаивают на недопустимости внесения поправок в проект соглашения о Brexit, который был согласован Брюсселем с правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй.

Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли в воскресном интервью телеканалу Sky News подтвердил, что стороны ведут интенсивные переговоры и очертания будущего соглашения уже определились.

"Прогресс есть. Идут очень детальные технические переговоры, - сказал он, добавив, что диалог с ЕС продолжается и на политическом уровне. "Была проделана огромная работа, которая широко не афишируется. Мы видим возможность для заключения сделки с ЕС, но самую важную часть работы еще только предстоит проделать", - добавил министр.

По его словам, Лондон по-прежнему настаивает на том, что из проекта соглашения с ЕС необходимо исключить положение о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Как ранее заявлял Джонсон, "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства", так как предполагает, что Северная Ирландия на неопределенное время останется в составе единого рынка, но из него выйдут остальные части Великобритании. Кроме того, по словам Баркли, изменения должны быть внесены в политическую декларацию, которая представляет собой приложение к соглашению о Brexit и не является юридически обязывающим документом.

Судьба Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без таковой.

Теги
ВеликобританияЮнкер, Жан-КлодBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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