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Палестино-израильский конфликт

Правительство Израиля утвердило создание нового поселения на Западном берегу

Газета The Times of Israel отмечает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху добился утверждения своей инициативы за два дня до повторных парламентских выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Создание нового еврейского поселения Мевоот-Иерихо близ крупного палестинского города Иерихон на Западном берегу реки Иордан утвердило в воскресенье в ходе выездного заседания на месте будущего форпоста правительство Израиля. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Кабинет министров на своем еженедельном заседании сегодня (15 сентября) утвердил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о создании поселения Мевоот-Иерихо", - говорится в заявлении канцелярии. Газета The Times of Israel отмечает, что премьер добился утверждения своей инициативы за два дня до назначенных на 17 сентября повторных парламентских выборов в Израиле.

"Сегодня мы утвердили создание поселения Мевоот-Иерихо в Иорданской долине", - написал глава кабмина в Twitter в воскресенье, комментируя решение правительства. "В случае моего избрания я распространю израильский суверенитет на Иорданскую долину и на все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан", - добавил премьер, повторив свое обещание от 10 сентября.

Во вторник Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу Иордана. Правительство еврейского государства тогда же отказалось выполнять положения документа.

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