Правительство Израиля утвердило создание нового поселения на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Создание нового еврейского поселения Мевоот-Иерихо близ крупного палестинского города Иерихон на Западном берегу реки Иордан утвердило в воскресенье в ходе выездного заседания на месте будущего форпоста правительство Израиля. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Кабинет министров на своем еженедельном заседании сегодня (15 сентября) утвердил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о создании поселения Мевоот-Иерихо", - говорится в заявлении канцелярии. Газета The Times of Israel отмечает, что премьер добился утверждения своей инициативы за два дня до назначенных на 17 сентября повторных парламентских выборов в Израиле.

"Сегодня мы утвердили создание поселения Мевоот-Иерихо в Иорданской долине", - написал глава кабмина в Twitter в воскресенье, комментируя решение правительства. "В случае моего избрания я распространю израильский суверенитет на Иорданскую долину и на все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан", - добавил премьер, повторив свое обещание от 10 сентября.

Во вторник Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу Иордана. Правительство еврейского государства тогда же отказалось выполнять положения документа.