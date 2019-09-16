Иран отверг обвинения в причастности к атакам в Саудовской Аравии

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Тегеран считает безосновательными заявления США в причастности страны к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и отвергает эти обвинения. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Иран недвусмысленно заявлял, что поддерживает сопротивление народа Йемена [против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией], однако такие заявления в отношении Тегерана - ни что иное, как попытка оказания максимального давления на нашу страну со стороны США, - сказал Мусави, выступление которого транслировал телеканал Press TV. - В этой связи мы отвергаем эти обвинения".

14 сентября Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В воскресенье американский сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) предложил властям США рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана из-за нападения на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.