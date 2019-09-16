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Заседание 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ началось с минуты молчания в память об Амано

Юкия Амано умер в июле в возрасте 72 лет, он возглавлял МАГАТЭ с 2009 года

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Пленарное заседание 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ началось с минуты молчания, во время которой участники заседания почтили память бывшего генерального директора агентства Юкия Амано, передает корреспондент ТАСС с заседания.

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Амано умер в июле на 73-м году жизни. Он возглавлял МАГАТЭ с 2009 года.

"В июле мы получили очень печальные новости о кончине главы МАГАТЭ Юкия Амано <...> Хочу выразить искреннее сострадание Японии и ее народу", - отметил представитель агентства на открытии очередной сессии Генеральной конференции.

Он добавил, что Амано внес неизмеримый вклад в социально-экономическое развитие в интересах всего международного общества.

Теги
Амано, Юкия
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