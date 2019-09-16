СМИ: Дамаск и делегация МИД России согласовали состав Конституционного комитета Сирии

ТАСС, 16 сентября. Сирийские власти и делегация МИД РФ, которая накануне посетила Дамаск, полностью согласовали список имен членов конституционного комитета Сирии. Об этом во вторник сообщила в своей электронной версии газета Al Watan со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, во время переговоров между сирийским президентом Башаром Асадом и российской делегацией, в состав которой входили специальный представитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев и заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин, "были полностью согласованы имена членов конституционного комитета и пропорции входящих в него сторон".

Между тем, по данным этих источников, "вопрос о механизме работы этого комитета еще обсуждается, поэтому соглашения по данному вопросу достигнуто не было".

9 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что формирование конституционного комитета Сирии должно быть завершено в сентябре. Об этих же сроках говорил и спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен.

За несколько дней до этого глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" выразил уверенность, что конституционный комитет Сирии может быть окончательно сформирован до начала работы очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая откроется в Нью-Йорке 20 сентября. Аль-Харири уточнил, что до сих пор главным пунктом преткновения остается согласование имен шести возможных членов комитета.