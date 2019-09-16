Помпео: атаки на объекты Saudi Aramco были совершены не из Ирака

ТАСС, 16 сентября. Предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы не с территории Ирака. О том, что США располагают подобной информацией, сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора с иракским премьер-министром Аделем Абдель Махди.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы кабинета министров Ирака, во время беседы Помпео подтвердил, что, "как свидетельствуют имеющиеся в распоряжении США данные, иракская территория не использовалась для совершения указанного нападения".

Во время беседы глава кабмина подчеркнул, что Ирак стремится "поддерживать свою безопасность и стабильность, а также избегать любых ведущих к эскалации шагов и не допускать использование его территории против любой соседней, братской или дружественной страны". "Ирак нацелен на то, чтобы играть позитивную роль в урегулировании кризисов и конфликтов в регионе и дистанцироваться от угрозы войны", - отметил он.

"Со своей стороны госсекретарь сообщил о том, что имеющаяся у США информация подтверждает заявления иракского правительства, что территория страны не использовалась при совершении этих нападений", - отметили в офисе Абдель Махди.