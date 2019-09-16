Великобритания и ЕС договорились активизировать переговоры по Brexit

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Великобритания и ЕС активизируют переговоры по Brexit и будут проводить встречи своих представителей на ежедневной основе. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства на Даунинг-стрит,10, которое было распространено в понедельник по итогам встречи премьер-министра Бориса Джонсона с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Люксембурге.

"Лидеры согласились с необходимостью более интенсивно вести переговоры и начать проводить ежедневные встречи [представителей сторон]. Была также достигнута договоренность о проведении переговоров на политическом уровне между [главным переговорщиком ЕС] Мишелем Барнье и министром по вопросам Brexit [Стивеном Баркли]. Диалог между президентом Юнкером и премьер-министром [Джонсоном] также будет продолжаться", - говорится в заявлении.

В канцелярии также подчеркнули, что встреча Джонсона и Юнкера проходила "в конструктивном ключе".

При этом в заявлении Еврокомиссии отмечено, что Евросоюз все еще не получил от Великобритании предложений по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества в рамках сделки, одобренной Брюсселем и Лондоном 25 ноября 2018 года. "Юнкер напомнил [Джонсону], что Великобритания ответственна за то, чтобы предложить функциональные с правовой точки зрения решения, совместимые с соглашением о выходе [от 25 ноября]. Юнкер подчеркнул неизменную готовность Еврокомиссии изучить, отвечают ли такие предложения целям "бэкстопа" (временный режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit - прим. ТАСС). Таких предложений пока не поступало", - отмечается в коммюнике.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.