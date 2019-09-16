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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Reuters: США могут усилить обмен разведданными с Эр-Риядом после атак на Saudi Aramco

Подробностей агентство не приводит

ТАСС, 16 сентября. Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность усиления обмена разведывательной информацией с Саудовской Аравией на фоне атак на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные официальные лица США.

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Собеседники агентства в то же время отказались уточнить, насколько Вашингтон планирует увеличить объем предоставляемых Эр-Рияду разведывательных данных.

Агентство отмечает, что Соединенные Штаты, которые настороженно относятся к участию аравийской коалиции в межйеменском конфликте, до настоящего времени были избирательны в предоставлении информации об угрозах со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", которые взяли на себя ответственность за нападения на НПЗ Саудовской Аравии.

Теги
СШАСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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