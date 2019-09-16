Роухани назвал атаки на Saudi Aramco ответом на агрессию против Йемена

ТАСС, 16 сентября. Нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco стали ответом йеменцев на агрессию против их страны.
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Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты
Об этом президент Ирана Хасан Роухани заявил на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии, который состоялся в понедельник в Анкаре. Его слова приводит агентство Reuters.
"Народ Йемена использует свое законное право на защиту <...>, атаки [на нефтяные объекты Saudi Aramco] были ответом на агрессию, которая годами направлена против Йемена", - отметил иранский президент.