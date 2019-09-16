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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Роухани назвал атаки на Saudi Aramco ответом на агрессию против Йемена

Президент Ирана подчеркнул, что народ Йемена использует свое законное право на защиту

ТАСС, 16 сентября. Нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco стали ответом йеменцев на агрессию против их страны.

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Об этом президент Ирана Хасан Роухани заявил на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии, который состоялся в понедельник в Анкаре. Его слова приводит агентство Reuters.

"Народ Йемена использует свое законное право на защиту <...>, атаки [на нефтяные объекты Saudi Aramco] были ответом на агрессию, которая годами направлена против Йемена", - отметил иранский президент.

Теги
ИранРоухани, ХасанСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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