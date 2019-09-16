Король Марокко назвал удары по саудовским нефтяным объектам террористической атакой

РАБАТ, 16 сентября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI осудил в понедельник террористическую атаку на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, осуществленную при помощи беспилотных летательных аппаратов.
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Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arab Press.
В послании королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду марокканский монарх охарактеризовал нападение на объекты Saudi Aramco вблизи города Абкаик как "террористическую атаку и агрессию, представляющую угрозу безопасности в мире".
Мухаммед VI выразил "полную солидарность и поддержку Саудовской Аравии перед лицом всех угроз, направленных против спокойствия и территориальной целостности страны, и попыток нанести ущерб стабильности братского государства".