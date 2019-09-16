Зариф назвал "большой ложью" попытки связать Иран с атакой на Saudi Aramco

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Попытки США и Саудовской Аравии связать Иран с атаками на нефтяные предприятия Saudi Aramco - это "большая ложь", призванная прикрыть неудачи Эр-Рияда в Йемене. Об этом заявил в понедельник ТАСС министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Это большая ложь. Они пытаются прикрыть тот факт, что не смогли победить страну - Йемен - с помощью тяжелого вооружения", - сказал он.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена".