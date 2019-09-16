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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Зариф назвал "большой ложью" попытки связать Иран с атакой на Saudi Aramco

Соответствующие заявления призваны прикрыть неудачи Эр-Рияда в Йемене, считает министр иностранных дел Ирана

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Попытки США и Саудовской Аравии связать Иран с атаками на нефтяные предприятия Saudi Aramco - это "большая ложь", призванная прикрыть неудачи Эр-Рияда в Йемене. Об этом заявил в понедельник ТАСС министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"Это большая ложь. Они пытаются прикрыть тот факт, что не смогли победить страну - Йемен - с помощью тяжелого вооружения", - сказал он.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена".

Теги
СШАИранЙеменСаудовская АравияЗариф, Мохаммад ДжавадПомпео, Майкл (Майк)Атаки на предприятия Saudi Aramco
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