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Атаки на предприятия Saudi Aramco

В НАТО "крайне обеспокоены" риском эскалации после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал предотвращать подобные атаки

ТАСС, 16 сентября. Североатлантический альянс "крайне обеспокоен" в связи с возможностью эскалации напряженности на Ближнем Востоке после атак на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Багдад.

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"Мы призываем все стороны предотвращать подобные атаки в связи с тем, что они могут иметь негативные последствия для всего региона, и мы крайне обеспокоены риском эскалации", - приводит его слова Agence France-Presse (AFP).

Кроме того, Столтенберг, не обвинив напрямую Тегеран в случившемся, указал, что "Иран поддерживает различные террористические группы и несет ответственность за дестабилизацию всего региона".

Генсек альянса прибыл в Багдад в понедельник для проведения переговоров с иракским правительством и руководством новой учебной миссии альянса в стране. В частности, Столтенберг встретится с командующим миссией НАТО в Ираке, с командующим объединенной оперативной группой операции "Непоколебимая решимость" и с рядом высокопоставленных иракских должностных лиц, а также с представителями международного сообщества.

Теги
ИранСаудовская АравияСтолтенберг, ЙенсАтаки на предприятия Saudi Aramco
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