{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Атаки на предприятия Saudi Aramco

Эспер заявил, что США работают с партнерами для защиты от действий Ирана

Глава Пентагона сделал такое заявление в свете атак на предприятия Saudi Aramco

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. США вместе с партнерами работают для защиты от действий Ирана, подрывающих, по мнению Вашингтона, международный порядок. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Марк Эспер.

На эту тему
Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

"В эти выходные я обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и министром обороны Ирака Наджахом аш-Шамари атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Только что вернулся из Белого дома, где [докладывали] о ситуации, - написал Эспер в Twitter. - Военные США вместе с другими ведомствами работают с нашими партнерами, чтобы [ответить] на эту беспрецедентную атаку и защитить международный порядок, подорванный Ираном".

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. Как сообщила газета The Washington Post, американская администрация обсуждает возможность серьезного военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Теги
СШАИракСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)Сауд, Мухаммед бен Сальман, АльЭспер, МаркАтаки на предприятия Saudi Aramco
Атаки на предприятия Saudi Aramco
Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном
При этом Вашингтон считает Тегеран ответственным за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Читать полностью