Эспер заявил, что США работают с партнерами для защиты от действий Ирана

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. США вместе с партнерами работают для защиты от действий Ирана, подрывающих, по мнению Вашингтона, международный порядок. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Марк Эспер.

"В эти выходные я обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и министром обороны Ирака Наджахом аш-Шамари атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Только что вернулся из Белого дома, где [докладывали] о ситуации, - написал Эспер в Twitter. - Военные США вместе с другими ведомствами работают с нашими партнерами, чтобы [ответить] на эту беспрецедентную атаку и защитить международный порядок, подорванный Ираном".

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. Как сообщила газета The Washington Post, американская администрация обсуждает возможность серьезного военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.