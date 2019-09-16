Эр-Рияд пригласит международных экспертов и ООН для расследования атак на его НПЗ

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия намерена пригласить международных экспертов и ООН для расследования последних атак на ее нефтяные объекты. Об этом, как передает Саудовское агентство печати , говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД королевства.

"Первоначальное расследование показало, что в этих нападениях использовалось иранское оружие, ведется работа по выявлению источника атак, - отмечается в нем. - Королевство пригласит международных экспертов и Организацию Объединенных Наций для изучения фактов и участия в расследовании, а также примет все надлежащие меры по его результатам, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность".

"Хотим особо подчеркнуть, что Саудовская Аравия способна защитить свою территорию и свой народ и жестко ответить на эти вылазки", - указали в ведомстве.