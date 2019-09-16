Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

"Мы рассматриваем это в данный момент, - сказал он, отвечая на вопрос, считают ли США Иран виновным за атаки. - Как только мы узнаем [точно], дадим вам знать". "США не хотят ни с кем войны. У нас лучшее оружие в мире, потратили за последнее время $1,5 трлн, - продолжил Трамп. - У нас лучшее оборудование, ракеты, истребители <...> Ни с кем не хотим войны, но мы лучше подготовлены. Однако, как я сказал, мы хотим избежать этого".

На вопрос, какие военные варианты рассматриваются, глава Белого дома ответил: "Вариантов много, но я смотрю сейчас не на них. Мы хотим определить, кто это [нанес удары по саудовским объектам] сделал". "Мы говорим с Саудовской Аравией, другими соседями [странами региона]. Посмотрим, что произойдет, вы получите детали в ближайшем будущем", - добавил он.

График встреч

На просьбу прокомментировать возможность переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН, Трамп подчеркнул, что такой встречи не запланировано.

"У меня нет запланированных встреч. Я знаю, что он хочет встретиться, но как страна они не очень хорошо себя ведут, - сказал президент США. - Условия [для встречи] всегда есть, санкции не могут быть сняты. Санкции - это условие. Посмотрим, что произойдет, учитывая эти атаки".

Трамп проинформировал, что госсекретарь США Майкл Помпео и ряд других лиц скоро отправятся в Саудовскую Аравию.

Активное участие

При этом глава Белого дома отметил, что в гипотетической военной операции против Ирана должна будет принимать активное участие и Саудовская Аравия. "Они тоже должны активно участвовать в игре. Вы знаете, что они готовы это сделать. Мне кажется, все знают, что они готовы это сделать", - сказал про саудовцев американский лидер.

Он заверил, что США будут активно обсуждать складывающуюся ситуацию с Европой, Саудовской Аравией, ОАЭ и "многими соседними" странами, с которыми Вашингтон поддерживает близкие отношения. "Мы говорим с Европой. Множеством стран, будь то Франция, Германия. Говорим со многими, определяя, что они думают [по поводу атаки на НПЗ Саудовской Аравии]", - заявил Трамп.

Репортеры поинтересовались, обещал ли Трамп защиту Саудовской Аравии в свете нынешней вылазки. "Нет, не обещал", - ответил Трамп.

По его словам, Саудовская Аравия "очень сильно" хочет, чтобы США встали на ее защиту. "Однако я говорю: это была атака на Саудовскую Аравию, а не на нас [США]. Тем не менее мы им, разумеется, помогли бы. Они являются замечательными союзниками", - сказал президент.

"Теперь на них совершено нападение, и мы с ними что-то [в связи с этим] выработаем. Но они понимают, что я не стремлюсь ввязаться в новый конфликт. Хотя иногда и приходится это делать", - отметил Трамп.