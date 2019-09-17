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Атаки на предприятия Saudi Aramco

WP: Пентагон выступил за сдержанный ответ на атаку на Saudi Aramco

Ведомство в качестве более сдержанных мер может увеличить воинский контингент в регионе, сообщил источник газеты

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США выступает за сдержанный ответ на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в военном ведомстве.

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По их сведениям, в понедельник на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме министр обороны Марк Эспер рекомендовал дать сдержанный ответ на нападение, возражая против потенциально дорогостоящего конфликта с Ираном. Ранее госсекретарь Майкл Помпео обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Представители Пентагона, отмечает издание, призывают к осторожности и стремятся ослабить напряженность, которая, по их мнению, может подтолкнуть Соединенные Штаты к "возможному кровавому конфликту с Ираном".

В Минобороны считают, что военный ответ Вашингтона не будет пропорциональным в связи с тем, что при нападении американские военнослужащие не пострадали, а собственности США не был причинен ущерб. Кроме того, как полагают в ведомстве, для обоснования возможного военного ответа Белому дому придется найти правовую базу. Представители Пентагона также указали на опасность, которой могут подвергнуться около 70 тыс. военнослужащих, подчиняющихся Центральному командованию Вооруженных сил США, в зону чьей оперативной ответственности входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Пентагон, отмечает The Washington Post, может предложить в качестве более сдержанных мер увеличение воинского контингента в регионе.

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, ДональдАтаки на предприятия Saudi Aramco
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