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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Китай осудил атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Пекин призвал стороны проявлять сдержанность

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Китай осуждает нападение на НПЗ в Саудовской Аравии и призывает стороны проявлять сдержанность. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Мы осуждаем это нападение на НПЗ в Саудовской Аравии. Выступаем против атак на мирное население и гражданские объекты и призываем все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации и ухудшению ситуации в регионе", - сказала дипломат.

В понедельник официальный представитель МИД КНР также отметила, что выдвижение любых обвинений без проведения должного расследования инцидента является безответственным.

Теги
КитайСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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