МИД КНР обвинил иностранные силы в финансовой поддержке протестов в Гонконге

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Иностранные силы оказывают финансовую поддержку массовым протестам в Гонконге и проводят тренинги по организации беспорядков. Об этом во вторник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы можем увидеть, что иностранные, в первую очередь западные, силы используют различные способы для того, чтобы оказать влияние на ситуацию в Гонконге", - заявила дипломат. Она также отметила, что некоторые западные СМИ активно публикуют материалы о "насилии и криминальной активности" в специальном административном районе КНР.

В качестве еще одного примера иностранного вмешательства Хуа Чуньин отметила известные китайской стороне факты встречи гонконгских оппозиционеров с представителями "западных организаций". "Некоторые страны, такие как США, используют свои организации для оказания значительной финансовой поддержки отдельным жителям Гонконга", - подчеркнула официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства. "Мы также знаем, что они проводят тренинги по организации уличных беспорядков, в ходе которых участники приобретают необходимые навыки", - добавила она.

"Мы призываем все иностранные силы убрать свои черные руки от Гонконга", - резюмировала Хуа Чуньин.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.