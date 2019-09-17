СМИ: явка на парламентских выборах в Израиле к 18:00 превысила 53%

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сентября. /ТАСС/. Явка на повторных выборах в Кнессет (парламент Израиля) 22-го созыва по состоянию на 18:00 (время совпадает с московским) достигла 53,5% от 6,3 млн имеющих право голоса израильтян. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan .

Радиостанция отмечает, что этот показатель выше на 1,5 п. п. в сравнении с явкой на 18:00 на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся 9 апреля. По их итогам премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва. В результате глава правительства инициировал и провел через парламент в конце мая закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Тогда же первые в истории Израиля повторные выборы были назначены на 17 сентября.

Участки для голосования открылись во вторник в 07:00 и закроются в 22:00. Сразу после этого будут опубликованы результаты экзитполов.