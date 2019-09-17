Пентагон готовит доклад о том, кто несет ответственность за удары по саудовским объектам

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США намерено в течение двух суток подготовить доклад, в котором будет представлена версия американской стороны относительно того, кто несет ответственность за удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

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По словам его источников, американские специалисты находятся сейчас на территории королевства и осматривают объекты, по которым были нанесены удары. Кроме того, им будут предоставлены разведывательные данные, в том числе информация, полученная с помощью радиолокационных станций в регионе. В работе принимает участие Разведывательное управление Министерства обороны США.

Агентство констатирует, что в Пентагоне пока не комментируют утверждения СМИ относительно того, что удары были нанесены с иранской военной базы крылатыми ракетами, а также с помощью беспилотников. Речь якобы идет о военной базе Ирана, которая находится недалеко от границы с Ираком.

Как отмечается в публикации, ряд американских законодателей выступили против возможного проведения военной операции против Ирана. Некоторые из них заострили внимание на том, что американскому президенту Дональду Трампу для осуществления таких действий необходимо сначала получить одобрение со стороны Конгресса США.

В ночь на субботу предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными. В воскресенье Трамп на фоне этих событий дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти.