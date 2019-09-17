СМИ: США пока не перебрасывали бомбардировщики на фоне атак в Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи не отдавал приказ о переброске на Ближний Восток дополнительных американских бомбардировщиков в свете ударов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC со ссылкой на выступление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна на ежегодной конференции ассоциации военных летчиков в штате Мэриленд.

Генералу был задан вопрос по поводу возможной переброски американских бомбардировщиков в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке из-за атак на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco. "Я веду обсуждение [данного вопроса] с генералом Маккензи и постоянно веду обсуждение с начальством центрального командования ВВС США. Наша задача заключается в том, чтобы в требуемые временные сроки обеспечить боеготовность и нужды наших сил", - ответил Голдфейн.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд во вторник подтвердил журналистам, что СЕНТКОМ направило в Саудовскую Аравию криминалистов для оказания местным властям помощи в "оценке атак" на нефтяные объекты королевства. Данфорд отметил, что Вашингтон дает Эр-Рияду время для оценки произошедшего, однако, по мнению главы КНШ, все указывает на то, что за нападением стоит Иран или связанные с ним силы.