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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Президент Южной Кореи призвал к решительному ответу на атаки на НПЗ Саудовской Аравии

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что эти нападения угрожают международной безопасности

ТАСС, 18 сентября. Президент Республики (РК) Корея Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество дать решительный ответ на совершенные в минувшие выходные нападения на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Голубого дома (официальной резиденции президента РК) по итогам телефонного разговора главы государства с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

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В беседе Мун Чжэ Ин выразил обеспокоенность в связи со случившимся и подчеркнул, что эти нападения угрожают международной безопасности. "Международное сообщество должно дать решительный ответ [на атаки], - продолжил южнокорейский президент. - Наше правительство поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом, подобные атаки, угрожающие международной энергетической безопасности, не должны повториться".

В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил Мун Чжэ Ина за реакцию на произошедшее.

Теги
Саудовская АравияРеспублика КореяМун Чжэ ИнСауд, Мухаммед бен Сальман, АльАтаки на предприятия Saudi Aramco
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