Министр обороны Ирана категорически отверг обвинения в атаках на саудовские НПЗ

ТАСС, 18 сентября. Министр обороны Ирана Амир Хатами категорически отверг обвинения в том, что якобы Тегеран нанес удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии.

Его слова в среду процитировал телеканал Al Mayadeen.

"Обвинения против Ирана полностью отвергаются, подобные домыслы не принесут никакого результата", - отметил глава иранского оборонного ведомства.

По убеждению Хатами, Саудовская Аравия и Израиль "с самого начала хотели втянуть США в конфликт в регионе". Иранский министр указал, что "если на нас [Иран] нападут, то наш ответ будет самым решительным".

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Атаки вызвали пожары на 13 объектах.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах". Как заявил в понедельник официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики, ряд свидетельств указывает на то, что "нападение было осуществлено с помощью беспилотников иранского происхождения и началась атака не с территории Йемена". Представители администрации США также выступили с утверждением, что нападение было совершено с территории Ирана.