Посол Саудовской Аравии: Иран "почти наверняка" поддерживал атаки на саудовские НПЗ

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Иран "почти наверняка" оказывал поддержку тем, кто стоит за нападением на нефтеперерабатывающие предприятия Saudi Aramco. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил в среду посол Саудовской Аравии в Великобритании принц Халид бен Бандар Аль Сауд.

"Почти наверняка нападение поддерживалось Ираном. Мы пытаемся не торопиться с ответом, поскольку последнее, что нам нужно, это очередной конфликт в регионе", - отметил дипломат. Он выразил надежду, что совершенное нападение не станет поводом для крупномасштабного военного противостояния на Ближнем Востоке.

Ранее в среду Министерство обороны Саудовской Аравии заявило о том, что в течение дня представит доказательства причастности Ирана к террористической атаке на объекты Saudi Aramco. Из распространенного ведомством коммюнике следует, что саудовские военные планируют продемонстрировать "использовавшееся в теракте иранское оружие".

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Атаки вызвали пожары на 13 объектах.

Ответственность за нападение взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), против которых саудовцы во главе аравийской коалиции еще с 2015 года ведут борьбу на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади. Эр-Рияд неоднократно обвинял в поддержке повстанцев Тегеран.