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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Саудовский кронпринц назвал атаки на королевство испытанием для мирового сообщества

Предприятия Saudi Aramco были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами в ночь на 14 сентября

ТАСС, 18 сентября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назвал атаки на нефтяные объекты страны "испытанием" для всего международного сообщества.

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"Произошедшее является настоящим испытанием способности международного сообщества противостоять подрывной деятельности", - цитирует кронпринца в среду телеканал Al Arabiya.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. МИД Ирана назвал это заявление безосновательным.

Теги
РоссияСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)Сауд, Мухаммед бен Сальман, АльАтаки на предприятия Saudi Aramco
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