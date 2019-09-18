Саудовский кронпринц назвал атаки на королевство испытанием для мирового сообщества

ТАСС, 18 сентября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назвал атаки на нефтяные объекты страны "испытанием" для всего международного сообщества.

"Произошедшее является настоящим испытанием способности международного сообщества противостоять подрывной деятельности", - цитирует кронпринца в среду телеканал Al Arabiya.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. МИД Ирана назвал это заявление безосновательным.