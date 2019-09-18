СМИ: Нетаньяху отменил поездку на Генассамблею ООН из-за политической ситуации в стране

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поедет на следующей неделе в Нью-Йорк для участия в общеполитических дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН из-за политической ситуации в стране после состоявшихся 17 сентября парламентских выборов. Как сообщает в среду государственное радио Kan, вместо Нетаньяху с трибуны Генассамблеи выступит глава МИД страны Исраэль Кац.

По результатам подсчета 90% голосов партия "Ликуд" Нетаньяху пока уступает основному конкуренту - центристскому блоку партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим руководителем Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем. Как ожидается, 25 сентября будут опубликованы официальные результаты подсчета голосов на выборах, после чего президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с лидерами прошедших в парламент партий по назначению депутата, которому будет поручено сформировать правительственную коалицию.

Нетаньяху в ночь на среду пообещал сформировать по итогам выборов 17 сентября правое правительство.