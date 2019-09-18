Зариф заявил, что целью экономических санкций США является иранский народ

ТАСС, 18 сентября. США проводят политику экономического терроризма, целью которого являются обычные иранские граждане. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя поручение американского лидера Дональда Трампа ужесточить санкции в отношении Тегерана.

Ранее в этот же день Трамп сообщил, что поручил главе американского Минфина Стивену Мнучину существенно ужесточить санкции против Ирана.

"Это признание того, что США сознательно выбирают в качестве целей обычных [иранских] граждан: экономический терроризм, незаконный и бесчеловечный", - написал глава МИД в своем Twitter.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". При этом госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты власти Ирана. В свою очередь МИД Ирана назвал это заявление безосновательным.