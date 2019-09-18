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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Зариф заявил, что целью экономических санкций США является иранский народ

Глава МИД Ирана назвал политику США "экономическим терроризмом"

ТАСС, 18 сентября. США проводят политику экономического терроризма, целью которого являются обычные иранские граждане. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя поручение американского лидера Дональда Трампа ужесточить санкции в отношении Тегерана.

Ранее в этот же день Трамп сообщил, что поручил главе американского Минфина Стивену Мнучину существенно ужесточить санкции против Ирана.

"Это признание того, что США сознательно выбирают в качестве целей обычных [иранских] граждан: экономический терроризм, незаконный и бесчеловечный", - написал глава МИД в своем Twitter.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". При этом госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты власти Ирана. В свою очередь МИД Ирана назвал это заявление безосновательным.

Теги
ИранЗариф, Мохаммад ДжавадАтаки на предприятия Saudi Aramco
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