Трамп назвал своего нового советника О'Брайена очень талантливым и уважаемым сотрудником

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал назначенного им нового помощника по национальной безопасности Роберта О'Брайена как очень талантливого и уважаемого сотрудника. Такую оценку американский лидер дал в среду, общаясь с журналистами по прибытии в Сан-Диего.

Трамп хочет назначить на пост помощника по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Кто это?

"Роберт О'Брайен многими очень уважаем. Я действительно знаю его, он проделал огромную работу в переговорах [по освобождению] заложников, у нас есть большие успехи в этом вопросе, - сказал он. - Многие уважаемые мной люди заявили, что это правильный выбор. Он очень талантливый".

"Думаю, это очень важная роль. Если президент действительно уважает лицо, являющееся помощником [по национальной безопасности], то этот человек играет очень-очень важную роль", - отметил Трамп, чье выступление транслировал, в частности, телеканал CNN.

Трамп сообщил в среду на своей странице в Twitter, что назначит своим новым помощником по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который в настоящее время занимает должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента США.

На прошлой неделе Трамп отправил предыдущего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Он объяснил свое решение тем, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации.